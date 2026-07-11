D'Amato: "Fuori luogo gli attacchi personali e richieste dimissioni a Fruncillo" "E' il momento della responsabilità e dell'analisi politica, non delle polemiche"

"Alla vigilia della riunione del direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, chiamato a discutere numerosi punti all’ordine del giorno, tra cui l’analisi delle recenti elezioni comunali, ritengo doveroso riportare il dibattito sul piano della politica e della responsabilità.

Le elezioni ammnistrative rappresentano sempre un momento di verifica importante per un partito. Per questo motivo il direttivo provinciale sarà la sede naturale nella quale analizzare, con serenità e senso di responsabilità, i risultati ottenuti, valutando ciò che ha funzionato e ciò che dovrà essere migliorato in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Proprio per questo appaiono fuori luogo gli attacchi personali e le richieste di dimissioni rivolte al presidente provinciale Ines Fruncillo".

Lo scrive in una nota Manfredi Manfredi presidente del circolo Fratelli d'Italia Enea Franza, di Ariano Irpino, in forza nell'amministrazione Ferrante sul tricolle.

"Le decisioni assunte in occasione delle elezioni comunali di Avellino, compreso il mancato utilizzo del simbolo di Fratelli d’Italia e il percorso condiviso con Forza Italia, sono state il frutto di una linea politica del partito e non iniziative individuali. Attribuire oggi ogni responsabilità a una sola persona significa alterare la realtà dei fatti.

Allo stesso modo, non si può ignorare quanto accaduto in occasione delle elezioni provinciali. In quella circostanza è stata Forza Italia a scegliere un’intesa con Picone, rinunciando alla costruzione di una lista unitaria del centrodestra. Una scelta che ha prodotto un assetto amministrativo i cui effetti sono oggi sotto gli occhi di tutti.

Le deleghe assegnate a comuni con un limitato peso demografico e amministrativo dimostrano come, troppo spesso, abbiano prevalso logiche di equilibrio personale rispetto a una reale valorizzazione dei territori più rappresentativi della provincia. E’ una riflessione che il centrodestra deve affrontare con onestà e senza ipocrisie.

Il Direttivo provinciale dovrà essere il luogo del confronto, non del regolamento dei conti. Fratelli d’Italia ha il dovere di continuare a rafforzare la propria classe dirigente, consolidare il rapporto con gli amministratori locali e costruire un progetto politico sempre più credibile e competitivo.

L’obiettivo deve essere uno solo: rafforzare il centrodestra, tutelare gli interessi della provincia di Avellino e preparare con unità e serietà le prossime sfide elettorali. Le polemiche personali non appartengono alla nostra cultura politica e non aiutano il partito a crescere".