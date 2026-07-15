Estate e anziani in difficoltà: la Misericordia di Avellino c'è

Con l’arrivo dell’estate la Misericordia di Avellino, rilancia il progetto "Non ti lascio solo", rivolto a tutte le persone anziane, disabili, a quelle prive di assistenza familiare e nell’impossibilità di uscire di casa.
In che cosa consiste:
"I nostri volontari saranno a disposizione per: servizio spesa e acquisto farmaci, una voce amica, all’occorrenza anche per prestazioni infermieristiche quali misurazione della pressione, della glicemia e della saturazione".
Come fare:
"Sarà opportuna la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di effettiva urgenza, chiamando il numero del centralino della Misericordia 082521522":