Estate e anziani in difficoltà: la Misericordia di Avellino c'è Ecco il progetto: "Non ti lascio solo"

Con l’arrivo dell’estate la Misericordia di Avellino, rilancia il progetto "Non ti lascio solo", rivolto a tutte le persone anziane, disabili, a quelle prive di assistenza familiare e nell’impossibilità di uscire di casa.

In che cosa consiste:

"I nostri volontari saranno a disposizione per: servizio spesa e acquisto farmaci, una voce amica, all’occorrenza anche per prestazioni infermieristiche quali misurazione della pressione, della glicemia e della saturazione".

Come fare:

"Sarà opportuna la prenotazione con almeno 24 ore di anticipo, salvo casi di effettiva urgenza, chiamando il numero del centralino della Misericordia 082521522":