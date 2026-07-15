Passaggio di consegne esercito a Roma: presente Anacomi Avellino con Della Porta

C'era anche il presidente dell'Anacomi di Avellino, Antonio Della Porta, stamane a Roma alla caserma “Tenente medaglia d’oro al valor militare Rodolfo Betti”, in via Sforza, sede del centro nazionale amministrativo esercito a Roma, in occasione della cerimonia del passaggio di consegne alla presenza del capo di stato maggiore dell’esercito generale di corpo d’armata Carmine Masiello.
Il maggior generale Fabrizio Sellani assumerà la guida del corpo di commissariato dell’esercito e la funzione di direttore dell’ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del ministero della difesa al posto del tenente generale Stefano Rega.
Così Della Porta: "Sul territorio nazionale e all’estero i commissari dell'esercito forniscono il loro prezioso contributo in diversi ambiti: logistica dei materiali, amministrazione e contabilità, consulenza giuridica ai Comandanti".