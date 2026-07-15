Avellino: l'elenco dei calciatori a disposizione di Nesta a Rivisondoli Assenti Patierno e Insigne, dentro il rientrante Maisto

Primo allenamento allo stadio comunale di Rivisondoli per l'Avellino con il via della preparazione precampionato e il club irpino ha diramato l'elenco dei calciatori a disposizione di Alessandro Nesta e dello staff tecnico. Ecco i volti nuovi Tommaso Martinelli, Brando Moruzzi, Luca Di Maggio, Giacomo Faticanti in attesa delle altre operazioni di mercato. Nella lista non ci sono Cosimo Patierno e Roberto Insigne, fuori dal progetto tecnico per la stagione 2026/2027. C'è, invece, Francesco Maisto, l'unico rientrante tra i prestiti convocato. Aggregati gli under Antonio Aloisi, Pasquale De Michele, Daniele Filigheddu, Matteo Vignoli e Arthur Spadoni.

I calciatori a disposizione

Portieri: Antony Iannarilli, Tommaso Martinelli, Jacopo Sassi

Difensori: Tommaso Cancellotti, Patrick Enrici, Alessandro Fontanarosa, Armando Izzo, Brando Moruzzi, Marco Sala, Lorenco Simic

Centrocampisti: Michele Besaggio, Luca Di Maggio, Giacomo Faticanti, Francesco Maisto, Luca Palmiero, Martin Palumbo, Dimitrios Sounas

Attaccanti: Tommaso Biasci, Andrea Favilli, Luca Pandolfi, Raffaele Russo

Aggregati dalla Primavera: Antonio Aloisi (difensore), Pasquale De Michele (attaccante), Daniele Filigheddu (portiere), Matteo Vignoli (centrocampista), Arthur Spadoni (attaccante)