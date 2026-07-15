Giovanni Limata sposa Sara Clemente in carcere: nozze dopo l’omicidio Aldo Gioia Un matrimonio celebrato dietro le sbarre che riaccende i riflettori sulla vicenda giudiziaria

Dalle aule del tribunale di Avellino al matrimonio dietro le sbarre, il passo è stato breve. Giovanni Limata, accusato dell’omicidio di Aldo Gioia, avvenuto nell’aprile del 2021, è convolato a nozze con Sara Clemente. Il matrimonio è stato celebrato nel carcere di Salerno, dove Limata è tuttora recluso per scontare la pena per il delitto di Gioia.

La notizia delle nozze riporta al centro dell’attenzione uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni in Irpinia. Il matrimonio è stato celebrato il 30 giugno all’interno dell’istituto penitenziario salernitano.

Chi è Sara Clemente

Il nome di Sara Clemente non è nuovo a chi ha seguito il processo per l’omicidio Gioia. Originaria di Cervinara, era appena maggiorenne all’epoca dei fatti. La relazione con Limata è emersa più volte nel corso delle indagini e delle udienze davanti alla Corte d’Assise del Tribunale di Avellino.

Secondo quanto ricostruito nel procedimento giudiziario, la sera dell’omicidio Sara Clemente e la madre, Sonia Guerriero, avrebbero prelevato Limata dopo il delitto. Un elemento che è stato discusso durante il processo e che ha portato anche Clemente a comparire davanti ai giudici.

Il delitto di Aldo Gioia

L’omicidio di Aldo Gioia risale all’aprile 2021. Giovanni Limata è stato riconosciuto responsabile dell’uccisione dell’uomo, insieme alla figlia della vittima, Elena con la quale Giovanni aveva una relazione.

Le nozze nel carcere di Salerno

A cinque anni da quella notte, Giovanni Limata e Sara Clemente hanno deciso di sposarsi. La cerimonia si è svolta all’interno del Carcere di Salerno, dove Limata è tuttora detenuto.

Il matrimonio rappresenta un nuovo capitolo di una vicenda che continua a far discutere l’opinione pubblica. Restano impressi la data delle nozze, il 30 giugno, e i nomi dei protagonisti di una storia che ha segnato profondamente la cronaca di Avellino.