Torna "Luci in Altura": al Rifugio Cesinole l’esibizione di Luca Pugliese L'ottava edizione della manifestazione promossa dal Comune di Lioni animerà la località Gavitoni

Sabato 18 luglio 2026 torna "Luci in Altura", la manifestazione promossa dal Comune di Lioni che giunge quest'anno alla sua ottava edizione. L'evento si svolgerà nella suggestiva cornice del Rifugio Cesinole, in località Gavitoni, proponendo un programma che coniuga musica, spettacolo, enogastronomia e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale del territorio lionese.

A partire dalle ore 19.00 il Circolo C.R.C. ACLI Santa Maria del Piano aprirà gli stand gastronomici, offrendo ai visitatori un percorso dedicato ai sapori della tradizione attraverso piatti preparati con prodotti tipici del territorio, come omaggio alla memoria culinaria locale.

Nel corso della serata spazio anche allo spettacolo con "Pole Art & Dance Theatre", performance curata dall'insegnante Giorgia Trobiani che unirà espressione artistica e tecnica atletica in un contesto naturale particolarmente suggestivo.

Il programma musicale prenderà il via alle ore 20.30 con l'esibizione de “I Cattivi Maestri” e il loro sound carico e travolgente.

Il momento più atteso della manifestazione è alle ore 22:00 con il concerto di Luca Pugliese, ospite speciale dell'edizione 2026 di Luci in Altura. Per Pugliese, artista poliedrico e dalla rara sensibilità, è un ritorno al Rifugio Cesinole: nel 2018, infatti, a pochi passi dal rifugio, nell'area pic-nic nota per i suoi secolari faggi, l'artista realizzò una delle edizioni più belle e rappresentative della sua creatura artistica Terra Arte presentando la grande installazione "I pesci di montagna", un'opera che richiamò migliaia di visitatori.

A concludere la serata, alle ore 22.30, sarà la Folk 'N' Roll Band, con un'esibizione finale che accompagnerà il pubblico fino al termine della manifestazione.