Avellino Estate Città, ecco il programma. Cipriano: così rinasce il capoluogo Ecco i 90 eventi in 36 giorni del programma messo a punto dall'amministrazione comunale

Inizia l’estate avellinese con 90 eventi in 36 giorni. "Ringrazio gli uffici del settore Cultura per lo sforzo notevole che stanno mettendo in campo avendo a disposizione così poco tempo - spiega l'assessore alla Cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano.

Il mio ringraziamento va anche al Prefetto ed ai suoi uffici per il servizio di controllo e ordine. L’obiettivo è garantire il massimo della sicurezza".

Gli eventi

"Si inizia stasera con il primo dei mercoledì al Centro Storico. Tutta l’area pedonale, generalmente utilizzata per la Ztl, ospiterà videomapping, musica, eventi, dalle 21 fino a poco dopo la mezzanotte. La chiusura dell’area interessata avverrà alle ore 20 e come da ordinanza lo sarà fino all’una di notte del giorno dopo.

Oggi avviamo anche la distribuzione delle brochure correlate al cartellone estivo in tutta la città. Riattiveremo, nel contempo, tutti i canali social del Comune di Avellino". Spiega CIpriano.

IL PROGRAMMA

Sarà un programma estivo che parlerà di musica, teatro, cinema, comicità, libri, sport, leggerezza ed impegno.

Avellino deve diventare Viva e Vitale, come la vogliamo, per un’estate che è solo l’inizio di un grande progetto di RINASCITA".

Mercoledì 22 luglio

- I Mercoledì al Centro Storico - ore 21 - Centro Storico

Domenica 26 luglio

- Alzata del Pannetto - ore 20.30 - Piazza Libertà

Mercoledì 29 luglio

- I Mercoledì al Centro Storico - ore 21 - Centro Storico

- Accensione Luminarie - ore 21 - Via Nappi

Giovedì 30 luglio

- Uto Ughi & Friends - ore 21 - Piazza Amendola

Venerdì 31 luglio

- Arteteca e Via Toledo Band - ore 21 - Rione San Tommaso

- Sonora Sax - ore 21 - Via Dalmazia

- I Tramonti sul Tetto della Dogana con gli allievi del Conservatorio "Cimarosa" - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- City Block #01 The Park - ore 18 - Parco Palatucci

- Alla scoperta della Città: Avellino per bambini e bambine - ore 18.30

### AGOSTO

Sabato 1 agosto

- Massimo Buonavita - ore 21 - Chiesa del Carmine

- Burraco Sotto le Stelle - ore 20 - Piazza del Popolo

- Mostra di Auto Storiche - ore 21 - Via Matteotti

Domenica 2 agosto

- Anema Longa - ore 21 - Via Dalmazia

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- Cinema in Piazza Duomo - ore 21 - Piazza Duomo

- Alla scoperta della Città: Avellino Sotterranea - visita guidata, ore 21

Lunedì 3 agosto

- Simona Molinari Kairos Tour - ore 21 - Piazza Amendola

Martedì 4 agosto

- Cinema in Piazza Duomo - ore 21 - Piazza Duomo

Mercoledì 5 agosto

- I Mercoledì al Centro Storico - ore 21 - Centro Storico

Giovedì 6 agosto

- "La Regina di Avellino" - Mostra - ore 20.30 - Arciconfraternita del Duomo, Piazza Duomo

- Luca Pugliese e Marco Zurzolo - ore 21 - Via Dalmazia

- Enzo e Sal e Notte Latina - ore 21 - Picarelli

- Sonoteca - Il cinema che suona: Il Gabinetto del Dottor Caligari di Robert Wiene - ore 21 - Terrazza Teatro Gesualdo

Venerdì 7 agosto

- Marina Bruno "Kaléidos" - ore 21 - Villa Comunale

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- Alla scoperta della Città: Avellino per bambini e bambine - ore 18.30

Sabato 8 agosto

- Sport Night in collaborazione con il CONI - ore 20 - Corso Vittorio Emanuele

- 24h Beach Volley - ore 21 - Borgo Ferrovia

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- Alla scoperta della Città: Avellino by Night - visita guidata, ore 22

- Aspettando San Lorenzo - La notte dei Dj con RAVEN e NADA MAS - ore 21 - Borgo Ferrovia

Domenica 9 agosto

- 24h Beach Volley - ore 21 - Borgo Ferrovia

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- Cinema in Piazza Duomo - ore 21 - Piazza Duomo

Lunedì 10 agosto

- Berlino 84 - ore 21 - Via Dalmazia

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

Martedì 11 agosto

- Matt Bianco "Masquerader" - ore 21 - Piazza Amendola

Mercoledì 12 agosto

- I Mercoledì al Centro Storico - ore 21 - Centro Storico

Giovedì 13 agosto

- "Banda Città di Bracigliano" - ore 20 - Villa Comunale

- Simone Pastore - ore 21 - Via Dalmazia

- Cinema in Piazza Duomo - ore 21 - Piazza Duomo

Venerdì 14 agosto

- Sonà - ore 21 - Via Dalmazia

- City Block #02 The Square - ore 18 - Piazza Castello

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

Sabato 15 agosto

- Processione dell’Assunta - ore 19 - Strade Cittadine

- "Banda Città di Bisceglie" - ore 10 Matinée, ore 21 Concerto - Villa Comunale e Piazza Duomo

- Lumanera a seguire Ambrogio Sparagna con l’Orchestra Popolare Italiana & Peppe Servillo - ore 21 - Via Dalmazia

Domenica 16 agosto

- Frada e Joseph, BigMama, Fedez, Laura D’Agostino Dj - Showcase, ore 21 - Piazza Libertà

Lunedì 17 agosto

- Relmi Bros - ore 21 - Rione Parco

Martedì 18 agosto

- Sonoteca - Il cinema che suona: Metropolis di Fritz Lang, sonorizzato dal vivo da Anticyclone - ore 21 - Terrazza Teatro Gesualdo

Mercoledì 19 agosto

- I Mercoledì al Centro Storico - ore 21 - Centro Storico

Giovedì 20 agosto

- FIX - ore 21 - Via Dalmazia

- Cinema all’Eliseo: Persepolis di Mariane Satrapi - ore 21 - Piazzale Eliseo

- Fer_Menti - ore 19 - Piazza Libertà

Venerdì 21 agosto

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- City Block #03 The Court - ore 18 - San Tommaso

- Cinema all’Eliseo: Amaro Amore di Florestano Vancini presenta Gigi Marzullo - ore 21 - Piazzale Eliseo

- Fer_Menti - ore 19 - Piazza Libertà

Sabato 22 agosto

- Spillenzia - ore 21 - Via Dalmazia

- Cinema all’Eliseo: Gioia Mia alla presenza dell’autrice e regista Margherita Spampinato - ore 21 - Piazzale Eliseo

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- Alla scoperta della Città: Avellino by Night - visita guidata, ore 22

- Fer_Menti - ore 19 - Piazza Libertà

Domenica 23 agosto

- Alla scoperta della Città: Avellino in bicicletta - ore 19.30

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- La Tempesta Silenziosa di Alessandro Baricco - ore 19.48 - Villa Comunale

Lunedì 24 agosto

- Danilo Rea "Sakamoto & Me" - ore 21 - Piazza Amendola

- 24h Basket - ore 18 - Piazza Libertà

Sabato 29 agosto

- Irpinia Mood - ore 19 - Villa Amendola

- I Tramonti sul Tetto della Dogana - ore 19.30 - Terrazza Dogana

- Alla scoperta della Città: Avellino by Night - visita guidata, ore 22

Domenica 30 agosto

- Nello Salza & Orchestra Internazionale della Campania "Ennio Forever" - ore 21 - Piazza Amendola

- Irpinia Mood - ore 19 - Villa Amendola

- Alla scoperta della Città: Avellino in bicicletta - ore 19.30

### SETTEMBRE

Lunedì 1 settembre

- Fabrizio Bosso Quartet "Luna Tu" la Musica di Piero Piccioni - ore 21 - Piazza Amendola

Giovedì 3 settembre

- "Valle Street Music" - Open act + Live show - ore 20 - Campetti di Valle

Venerdì 4 settembre

- Clan H "Mostellaria" - ore 20.30 - Piazza Duomo

Sabato 5 settembre

- Alessandro Bolide e Pendulum - ore 21 - Rione Mazzini

Domenica 6 settembre

- Simone Schettino - ore 21 - Frazione Bellizzi

- Hirpus Clarinet Ensemble - ore 21 - Valle

- Sonora Sax e Serata Latina - ore 21 - Borgo Ferrovia

- Un Palcoscenico per le Scuole "Le Supplici" di Eschilo - ore 20.30 - Liceo "Pietro Colletta", Villa Comunale