Montaguto: il giardino comunale intitolato al compianto prefetto Stranges La cerimonia pubblica venerdì 7 agosto 2026

Verrà intitolato al compianto prefetto di Avellino Renato Vincenzo Stranges, il giardino comunale di Montaguto, nella Valle del Cervaro. A darne notizia con immensa emozione è il sindaco del piccolo comune montagutese, Marcello Zecchino.

L'appuntamento è per il prossimo 7 agosto alle 18.00 in piazza 4 novembre. All'evento in insieme al sindaco e all'amministrazione comunale, prenderanno parte autorità militari, civili e religiose, tra cui il vescovo Sergio Melillo, numerosi prefetti di cui qualcuno in congedo e con ogni probabilità, manca solo la conferma ufficiale, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.

Renato Vincenzo Stranges è stato prefetto di Avellino dal 1995 al 2000. Dopo di lui si sono succeduti: Claudio Meoli, Costantino Ippolito, Paolo Orrei, Ennio Blasco, Umberto Guidato, Carlo Sessa, Maria Tirone, Paola Spena e Rossana Riflesso attualmente in carica.

Stranges venne a mancare all'età di 58 anni a causa di un incidente stradale avvenuto il 19 gennaio 2001 nel mantovano, mentre viaggiava in auto assieme alla moglie Lisa Lozzi, che rimase gravemente ferita.