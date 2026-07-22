"L'Italia ha già conosciuto un grande miracolo: quello economico degli anni Cinquanta. Oggi è tempo di costruirne un altro.
Non un miracolo economico, ma un miracolo culturale e umano, fondato sul sorriso, sulla gratitudine, sulla responsabilità personale e sul bene comune".
Da questa visione nasce "Il secondo miracolo italiano", un progetto ideato da Costantino Lo Conte "Happy Kosta", ddetto alla gioia del distretto sanitario di Ariano Irpino.
L'iniziativa prende ispirazione da una parola giapponese che racchiude un concetto di straordinaria attualità: Kokyoshin (???), il senso del bene comune, ovvero la consapevolezza che ogni piccolo gesto possa contribuire a migliorare la comunità in cui viviamo.
Il progetto invita ogni cittadino a diventare protagonista del cambiamento attraverso piccoli gesti quotidiani di responsabilità, gratitudine e sorriso.
Sul sito www.ilpoteredellagioia.it è possibile scaricare gratuitamente il vademecum della gioia, il primo strumento messo a disposizione di tutti per diffondere una cultura della positività e della partecipazione.
Chi desidera sostenere il progetto potrà farlo attraverso una donazione libera. Come segno di ringraziamento riceverà lo special ebook ed entrerà automaticamente nella Newsletter della Gioia, con contenuti esclusivi, strumenti pratici e materiali dedicati alla crescita personale e alla valorizzazione dei propri talenti.
L'obiettivo è costruire una rete di persone che scelgano ogni giorno di contribuire concretamente a un'Italia più consapevole, più responsabile e più unita.
"La fiducia non si chiede. Si dimostra. Per questo io ci metto la faccia."
Con queste parole Costantino "Happy Kosta" accompagna il progetto, presentando anche la sua garanzia personale Ntsafm (Non ti sto a fregare): novanta giorni per dimostrare, con i fatti, che la fiducia si conquista attraverso la trasparenza, la coerenza e l'impegno quotidiano.
"Il secondo miracolo Italiano non aspetta il cambiamento. Invita ciascuno di noi a diventarne protagonista".