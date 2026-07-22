Iannace, 40 anni fa la laurea: una vita per la medicina e la prevenzione La laurea a 23 anni, la foto ricordo del momento che segnò la vita del senologo

Esattamente quarant’anni fa, nel 1986, il senologo Carlo Iannace si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Voto finale: 110 su 110, con lode. "Da quel giorno il suo percorso professionale non si è mai fermato. Quattro decenni di studio e lavoro, un percorso che è stato scelta di vita assoluta per Iannace, medico autentico e devoto alla sua professione scelta con competenza e passione ogni giorno - spiegano i suoi collaboratori e pazienti che in queste ore lo stanno salutando per festeggiare la speciale ricorrenza -".

La laurea a 23 anni e la specializzazione in senologia

"Iannace in tempi record si laureò a 23 anni, confermando la sua assoluta passione per il settore della medicina. Il medico ha costruito la propria carriera nel campo della chirurgia senologica, specializzandosi progressivamente fino a diventare un riferimento nella lotta contro il tumore della mammella. Oggi ricopre il ruolo di dirigente medico e direttore della struttura complessa Breast Unit presso l’Azienda Ospedaliera Moscati - si legge nella nota stampa -.

Impegno nella prevenzione del tumore al seno

Il suo lavoro non si esaurisce in sala operatoria. Iannace ha affiancato all’attività clinica un impegno costante nella prevenzione, con particolare attenzione alla diffusione di controlli gratuiti e accessibili a tutta la popolazione.

Quarant’anni di medicina tra dedizione e valori umani

A quarant’anni dalla laurea, il medico guarda al proprio percorso con un bilancio che intreccia dedizione professionale e valori personali: “Quarant’anni di medicina, di passione, di competenza e soprattutto di impegno al servizio delle persone” ha dichiarato Iannace. “Un percorso fatto di professionalità e umanità, con un obiettivo sempre al centro: prendersi cura della salute e della vita delle persone”.

La Breast Unit dell’Ospedaliera Moscati riferimento per la provincia di Avellino

La Breast Unit dell’Ospedaliera Moscati resta, sotto la sua direzione, un punto di riferimento per la diagnosi e il trattamento del tumore al seno in provincia di Avellino". Conclude la nota.