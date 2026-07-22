Anacomi Avellino: Della Porta incontra il comandante generale Corradi Sinergia tra enti del terzo settore e forze armate

Questa mattina l’avvocato Antonio Della Porta, presidente di Anacomi di Avellino, delegato alla formazione, unitamente al sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli Valter Brunetti, hanno incontrato presso la Scuola di Commissariato Esercito di Maddaloni il comandante Generale Sandro Corradi, in vista di un importante evento formativo in programma a fine ottobre.

In questa prospettiva, l’esperienza di Maddaloni può costituire un modello replicabile in altri contesti formativi e territoriali, in cui la sinergia tra enti del terzo settore e forze armate contribuisca a costruire un sistema più robusto di prevenzione, tutela e promozione della legalità.