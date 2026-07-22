Avellino: esordio con l'Arezzo al "Partenio-Lombardi", il calendario di Serie B Le 38 sfide nel torneo cadetto per i biancoverdi

Nella prima giornata del campionato di Serie B 2026/2027 ecco Avellino-Arezzo. Esordio casalingo, al "Partenio-Lombardi", per i lupi contro i toscani, neopromossi come il Vicenza, che sarà ospite degli irpini nella seconda giornata. L'Avellino vivrà l'avvio di campionato con il primo e il secondo turno in casa. La prima trasferta biancoverde sarà a Modena nella terza giornata. Quarto turno con il Palermo per la squadra di Nesta. Per l'Avellino derby all'undicesima giornata a Benevento, alla diciannovesima contro la Juve Stabia il 27 dicembre, alla trentunesima con i sanniti al "Partenio-Lombardi" e alla trentaquattresima a Castellammare.

Il cammino dei biancoverdi

1) Avellino-Arezzo

2) Avellino-Vicenza

3) Modena-Avellino

4) Avellino-Palermo

5) Ascoli-Avellino

6) Avellino-Sampdoria

7) Cesena-Avellino

8) Avellino-Padova

9) Virtus Entella-Avellino (turno infrasettimanale)

10) Avellino-Pisa

11) Benevento-Avellino

12) Avellino-Mantova

13) Cremonese-Avellino (turno infrasettimanale)

14) Catanzaro-Avellino

15) Avellino-Sudtirol

16) Verona-Avellino (turno infrasettimanale)

17) Avellino-Empoli

18) Carrarese-Avellino

19) Avellino-Juve Stabia

20) Pisa-Avellino

21) Avellino-Virtus Entella

22) Mantova-Avellino

23) Avellino-Cesena

24) Sudtirol-Avellino

25) Avellino-Ascoli

26) Sampdoria-Avellino

27) Vicenza-Avellino

28) Avellino-Catanzaro (turno infrasettimanale)

29) Avellino-Verona

30) Empoli-Avellino

31) Avellino-Benevento

32) Palermo-Avellino

33) Avellino-Cremonese

34) Juve Stabia-Avellino

35) Avellino-Modena

36) Arezzo-Avellino

37) Avellino-Carrarese

38) Padova-Avellino