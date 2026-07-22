Avellino: esordio con l'Arezzo al "Partenio-Lombardi", il calendario di Serie B

Nella prima giornata del campionato di Serie B 2026/2027 ecco Avellino-Arezzo. Esordio casalingo, al "Partenio-Lombardi", per i lupi contro i toscani, neopromossi come il Vicenza, che sarà ospite degli irpini nella seconda giornata. L'Avellino vivrà l'avvio di campionato con il primo e il secondo turno in casa. La prima trasferta biancoverde sarà a Modena nella terza giornata. Quarto turno con il Palermo per la squadra di Nesta. Per l'Avellino derby all'undicesima giornata a Benevento, alla diciannovesima contro la Juve Stabia il 27 dicembre, alla trentunesima con i sanniti al "Partenio-Lombardi" e alla trentaquattresima a Castellammare.
Il cammino dei biancoverdi
1) Avellino-Arezzo
2) Avellino-Vicenza
3) Modena-Avellino
4) Avellino-Palermo
5) Ascoli-Avellino
6) Avellino-Sampdoria
7) Cesena-Avellino
8) Avellino-Padova
9) Virtus Entella-Avellino (turno infrasettimanale)
10) Avellino-Pisa
11) Benevento-Avellino
12) Avellino-Mantova
13) Cremonese-Avellino (turno infrasettimanale)
14) Catanzaro-Avellino
15) Avellino-Sudtirol
16) Verona-Avellino (turno infrasettimanale)
17) Avellino-Empoli
18) Carrarese-Avellino
19) Avellino-Juve Stabia
20) Pisa-Avellino
21) Avellino-Virtus Entella
22) Mantova-Avellino
23) Avellino-Cesena
24) Sudtirol-Avellino
25) Avellino-Ascoli
26) Sampdoria-Avellino
27) Vicenza-Avellino
28) Avellino-Catanzaro (turno infrasettimanale)
29) Avellino-Verona
30) Empoli-Avellino
31) Avellino-Benevento
32) Palermo-Avellino
33) Avellino-Cremonese
34) Juve Stabia-Avellino
35) Avellino-Modena
36) Arezzo-Avellino
37) Avellino-Carrarese
38) Padova-Avellino