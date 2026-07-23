Vigili del Fuoco di Avellino, la comandante Rilievi: "Priorità ai veri soccorsi" Invito alla prevenzione e in particolar modo a contattare la sala operativa solo con pericoli reali

La comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino, Alessandra Rilievi, ha invitato la cittadinanza alla responsabilità sulle richieste di intervento rimarcando la priorità sui veri soccorsi con l'invio delle squadre in presenza in un reale pericolo: "Sulla bonifica di vespe e calabroni non c'è un compito diretto da parte dei Vigili del Fuoco. - ha sottolineato Rilievi - L'intervento di soccorso è quello che si configura con l'immediatezza del pericolo. L'intervento di soccorso è legato a una persona fragile, è legato alle comunità, alle scuole, agli ospedali, a realtà circoscritte. Se alla sala operativa arriva una chiamata in cui ci viene presentata una situazione che rispetto alla realtà è diversa, il caposquadra che raggiunge il luogo segnalerà chiedendo l'intervento a pagamento e nei casi opportuni verrà fatta anche una segnalazione alla Procura per procurato allarme".

"Occorre prevenzione e cura anche dei fondi"

Sul fronte incendi la comandante si è espressa così: "Dal 10 agosto sarà attivo il presidio a Sant'Angelo dei Lombardi. Non ci siamo ancora trovati di fronte a situazioni estreme. Auspichiamo che l'estate scorra nella norma. Occorre prevenzione. Tutto passa per l'educazione civica. Occorre pulire i fondi adiacenti alle abitazioni. Il cittadino deve averne cura".