Camion perde bombole di gas: tragedia sfiorata ad Ariano Ecco cosa è successo nella rotatoria di Cardito

Avrebbero potuto centrare in pieno una o più persone, in quella strettoia attraversata continuamente da pedoni a tutte le ore del giorno. Una tragedia davvero sfiorata per un soffio.

Circa una quindicina di bombole gpl (quelle che vedete nella foto sono solo alcune), sono volate improvvisamente come fogli di carta da un camion in transito nella rotatoria. Un'ultima curva prima di imboccare di nuovo il rettilineo della statale 90 delle puglie, in direzione Napoli e una parte del carico è venuta giù. L'autista del mezzo, insieme ad un operaio si è subito fermato.

Alla scena hanno assistito anche alcuni automobilisti al seguito dell'autocarro ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente che poteva avere davvero conseguenze devastanti.

Si è gridato al muracolo a Cardito. Un tratto pedonale attraversato soprattutto da persone anziane considerata la vicinanza di studi medici, farmacia e negozi e supermercati.

Le bombole alcune finite davanti all'ingresso del parcheggio di una farmacia e deposito pullman sono state recuperate. Il mezzo una volta messo in sicurezza è poi ripartito.