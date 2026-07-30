Le luci sono spente in galleria a Solofra: rabbia e pericoli sul Raccordo VIDEO Monte Pergola, inferno in galleria. Intanto sabato apre la nuova canna

Luci spente nella galleria di Solofra, proteste e polemiche sul Raccordo Avellino-Salerno. Da qualche ora è spento l'impianto di illuminazione nella galleria di Monte Pergola. Sui social sono numerose le segnalazioni di automobilisti e pendolari esasperati, nel far fronte all'ennesimo disagio sul collegamento tra i due capoluoghi campani. Si marcia a velocità ridotta nella galleria, complice la mancanza di luce che rende ultriormente difficile la percorrenza delle auto. Nella vecchia canna si marcia con doppio senso di marcia e i residenti sono esasperati dall'ennesimo disservizio patito nel percorrere il Raccordo Avellino-Salerno.

Il conto alla rovescia

Succede a poche ore dall'apertura della nuova canna, fresca di restyling della galleria di Solofra. Domani notte saranno chiuse entrambe le canne per aprire all'alba di sabato la vecchia in direzione nord (Avellino ) e la nuova in direzione sud (Salerno).