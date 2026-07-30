Pietradefusi, forno crematorio: arriva il via libera del Consiglio di Stato A breve inizieranno le procedure di assegnazione a chi risulterà vincitore

di Paola Iandolo

A chiudere la diatriba sulla realizzazione del forno crematorio di ha pensato il Consiglio di Stato. Con sentenza definitiva ha rigettato il ricorso presentato contro la costruzione di un Tempio Cinerario nel Comune di Pietradefusi, proposto dalla Domicella srl, gestore del vecchio forno crematorio di Domicella e dall’ Associazione i Santangiolesi.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato quanto già stabilito dalTAR, ovvero che il piano regionale regolatorio dei templi cinerari è contro i dettati europei sul libero mercato, che non possono essere meri confini politici provinciali a stabilire le ubicazioni e le necessità del mercato, che il comportamento, la trasparenza e l’iter amministrativo delle procedure dell’amministrazione comunale è assolutamente rispettoso dei dettati di legge.

I giudici del Tar

A febbraio 2026 i giudici della Seconda Sezione del Tar di Salerno, avevano ritenuto il ricorso presentato contro il comune "infondato". I giudici del tribunale amministrativo avevano considerato “irricevibile e comunque infondato” il ricorso proposto da Domicella S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Donato Cicenia, contro il Comune di Pietradefusi, rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Lentini.Soddisfatto il sindaco Nino Musto che nel frattempo ha provveduto a chiudere la gara di assegnazione. A breve verranno iniziate le procedure di assegnazione a chi risulterà vincitore.