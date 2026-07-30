L'Avellino è davanti a una scelta che potrebbe indirizzare il finale del mercato. Il nome che continua a tenere banco è quello di Rodrigo Marina, attaccante spagnolo classe 2006 del Real Betis, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. L'intesa con il club andaluso e con il giocatore è stata raggiunta da tempo, ma l'operazione resta in standby perché serve liberare spazio nel reparto offensivo. La situazione ruota soprattutto attorno a Pandolfi. L'attaccante, rientrato in gruppo dopo i problemi muscolari, è il principale candidato alla cessione, ma al momento non sono arrivate offerte in grado di convincere il club, che punta a un trasferimento a titolo definitivo. Anche Patierno resta sul mercato, con la Reggina che si è aggiunta agli interessamenti già manifestati da Monopoli e Brindisi. Intanto il tempo stringe. Marina è disposto ad attendere ancora pochi giorni, poi prenderà in considerazione altre destinazioni. L'Avellino dovrà quindi decidere se aspettare un'uscita oppure investire comunque sul talento spagnolo, ritenuto un'occasione di prospettiva.
Avellino, pressing su Marina del Real Betis
Il calciatore gradirebbe la destinazione biancoverde, ma al momento è in stand by
Avellino.