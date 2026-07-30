Avellino, pressing su Marina del Real Betis Il calciatore gradirebbe la destinazione biancoverde, ma al momento è in stand by

L'Avellino è davanti a una scelta che potrebbe indirizzare il finale del mercato. Il nome che continua a tenere banco è quello di Rodrigo Marina, attaccante spagnolo classe 2006 del Real Betis, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo. L'intesa con il club andaluso e con il giocatore è stata raggiunta da tempo, ma l'operazione resta in standby perché serve liberare spazio nel reparto offensivo. La situazione ruota soprattutto attorno a Pandolfi. L'attaccante, rientrato in gruppo dopo i problemi muscolari, è il principale candidato alla cessione, ma al momento non sono arrivate offerte in grado di convincere il club, che punta a un trasferimento a titolo definitivo. Anche Patierno resta sul mercato, con la Reggina che si è aggiunta agli interessamenti già manifestati da Monopoli e Brindisi. Intanto il tempo stringe. Marina è disposto ad attendere ancora pochi giorni, poi prenderà in considerazione altre destinazioni. L'Avellino dovrà quindi decidere se aspettare un'uscita oppure investire comunque sul talento spagnolo, ritenuto un'occasione di prospettiva.