Incidente in moto, migliorano le condizioni del 17enne di San Michele di Serino

E' stato estubato nella Rianimazione del Moscati il ragazzo rimasto ferito nel sinistro

incidente in moto migliorano le condizioni del 17enne di san michele di serino
Avellino.  

Incidente a San Michele di Serino, migliorano le condizioni del 17enne centauro rimasto ferito nel violento sinistro. Stamane il giovanissimo, Carmine il suo nome, è stato estubato nel reparto di rianimazione e terapia intensiva.

L'incidente

Il govanissimo viaggiava a bordo della sua moto quando due giorni fa, per cause da accertare, è avvenuto il violento sinistro in via Santa Candita. Secondo una primissima ricostruzione il giovanissimo sarebbe impattato contro una vettura guidata da un 60enne.Sul posto sono stati tempestivi i soccorsi di forze dell'ordine e sanitari. I carabinieri hanno prontamente messo in sicurezza l'area consentendo i soccorsi e il giovanissimo è stato trasferito in somma urgenza all'ospedale Moscati di Avellino.

I soccorsi

I sanitari del polo sanitario di contrada Amoretta hanno subito prestato soccorso al giovanissimo, stabilizzandolo. Attualmente il ragazzo è ricoverato nella rianimazione del Moscati, dove viene tenuto sotto strettissima osservazione dai medici del reparto. 

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