Incidente in moto, migliorano le condizioni del 17enne di San Michele di Serino E' stato estubato nella Rianimazione del Moscati il ragazzo rimasto ferito nel sinistro

Incidente a San Michele di Serino, migliorano le condizioni del 17enne centauro rimasto ferito nel violento sinistro. Stamane il giovanissimo, Carmine il suo nome, è stato estubato nel reparto di rianimazione e terapia intensiva.

L'incidente

Il govanissimo viaggiava a bordo della sua moto quando due giorni fa, per cause da accertare, è avvenuto il violento sinistro in via Santa Candita. Secondo una primissima ricostruzione il giovanissimo sarebbe impattato contro una vettura guidata da un 60enne.Sul posto sono stati tempestivi i soccorsi di forze dell'ordine e sanitari. I carabinieri hanno prontamente messo in sicurezza l'area consentendo i soccorsi e il giovanissimo è stato trasferito in somma urgenza all'ospedale Moscati di Avellino.

I soccorsi

I sanitari del polo sanitario di contrada Amoretta hanno subito prestato soccorso al giovanissimo, stabilizzandolo. Attualmente il ragazzo è ricoverato nella rianimazione del Moscati, dove viene tenuto sotto strettissima osservazione dai medici del reparto.