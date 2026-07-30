Avellino, a Pietrastornina nasce "83015 Biancoverde" L'inaugurazione del club è fissata al prossimo 5 agosto. Presente una delegazione della società

La fede per i colori biancoverdi mette radici profonde ai piedi del Partenio. È tutto pronto a Pietrastornina per l'inaugurazione ufficiale del club "83015 Biancoverde", il nuovo punto di riferimento per i sostenitori dell'U.S. Avellino e per tutti gli appassionati del territorio. L’appuntamento è fissato per mercoledì 5 agosto, alle ore 19:30, in Piazza Vittorio Veneto. L’iniziativa nasce dall’entusiasmo di un gruppo di tifosi locali con l'obiettivo di creare uno spazio di aggregazione, condivisione e socialità. Il club non si propone solo come un luogo dove seguire le partite e sostenere la squadra, ma intende diventare un vero e proprio centro di aggregazione per la comunità. La serata prenderà il via con il tradizionale taglio del nastro e il brindisi inaugurale. Ad arricchire l'evento ci sarà la partecipazione di una rappresentanza di tesserati dell'U.S. Avellino, pronti a riabbracciare l'affetto della piazza e dei sostenitori locali. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni e delegazioni di tifosi dai comuni limitrofi.