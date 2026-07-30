Della Porta: con Anacomi pronte le iniziative su tutto il territorio Le dichiarazioni del presidente dell'associazione Anacomi

Antonio Della Porta, presidente dell'associazione Anacomi, presenta le iniziative messe in campo su tutto il territorio.

"In qualità di presidente della sezione di Avellino, posso dire che comunque l'associazione è diventata ormai una realtà e quindi un punto di riferimento per la città di Avellino e per la provincia. A breve partiranno diverse convenzioni, infatti si sta elaborando una piattaforma sulle sulle convenzioni e anche su diversi corsi. Un'altra cosa molto importante vedremo subito dopo l'estate una serie di eventi culturali anche sulla salute.

E proprio in questa direzione ho incontrato in questi giorni il comandante della scuola di commissariato, il generale Corradi, nonché proprio questa mattina anche il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Angelo Zito, proprio per discutere di eventi culturali che si terranno subito dopo l'estate".