La Statua dell'Assunta sul sagrato di San Ciro: preghiamo sotto le stelle Ieri sera il in centro città ad Avellino

Preghiere, luci accese e commozione sul sagrato di San Ciro ad Avellino ieri sera. Si è pregato sotto le stelle in centro città, aspettando le celebrazioni di agosto in onore della Santa patrona del capoluogo.

Ieri sera infatti la Vergine Assunta ha fatto visita alla comunità parrocchiale di San Ciro Martire.

"Sul piazzale della chiesa si è riunita l'intera comunità per vivere insieme il Rosario sotto le stelle: un momento intenso di preghiera, di comunione e di affidamento, nel quale ancora una volta Maria ha radunato i suoi figli attorno a Gesù - spiega il parroco del Duomo, Don Pasquale Iannuzzo-.

Rivolgiamo un sentito grazie alla comunità della chiesa di San Ciro per la calorosa accoglienza e a tutti coloro che hanno partecipato con fede e raccoglimento.

La Peregrinatio continua. Ogni sera Maria visita una comunità diversa, ma il cuore è uno solo: quello di una Chiesa che cammina insieme verso la festa della Vergine Assunta."