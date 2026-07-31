Raccordo, domani apre la galleria di Solofra. Delle Grazie: momento storico Il vicesindaco di San Michele di Serino: ci auguriamo che l'apertura sia d'aiuto per l'economia

Ultima nottata di passione, dopo cinque anni per gli automobilisti in transito sul Raccordo Avellino-Salerno. Stanotte, dalle ore 22 e fio all'alba di domattina, sarà chiusa al traffico la galleria di Solofra per consentire le grandi manovre di apertura dopo 5 anni di restyling e attese, nella canna sud . a partire dalle ore 6.00 di domani, sabato 1° agosto, la canna sud – ammodernata – della galleria ‘Monte Pergola’ tra gli svincoli di Serino e Solofra sarà aperta alle auto.

Momento storico per le nostre comunità

"Un momento storico per le nostre comunità- commenta il vicesindaco del comune di San Michele di Serino -. Sono stati anni difficili e dolorosi, per tutti. Abbiamo patito i disagi di una circolazione deviata tra i nostri paesi e le criticità dovute una mobilità difficili. Restano i disagi sul Raccordo dovuti al cantiere diffuso che, ci auguriamo, finiscano presto consentendo a residente e automobilisti di percorrere serenamente un collegamento così importante. Si tratta di u momento storico e vogliamo ringraziare tutti gli operai che hanno lavorato in questo cantiere. Siamo fieri di loro e delle nostre proteste che hanno scandito gli anni per consentire lavori celeri e guardia alta".

Il piano traffico

Grazie alla messa in esercizio della canna sud (con la canna nord già in esercizio) sarà garantita la separazione dei flussi di traffico, su una corsia per ciascuna delle due canne, con potenziamento degli standard di sicurezza per i flussi veicolari anche dei mezzi pesanti, evitando il solito agosti di disagi. In questa fase permarranno – per entrambe le canne della galleria – il divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose, il limite di velocità di 40 km/h e la distanza minima di 100 metri rispetto al veicolo successivo.