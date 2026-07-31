Avellino, la Camera Penale Irpina: istituiti tre nuovi Osservatori Istituiti l'Osservatorio Carceri, Sorveglianza, Dibattimento con il compito di monitorare e vigilare

di Paola Iandolo

Presso la Camera Penale Irpina, presieduta dall'avvocato Gaetano Aufiero, sono stati istituiti tre osservatori. Precisamente, sono stati istituiti l’Osservatorio Carceri, Sorveglianza e Dibattimento.

Le finalità

I tre osservatori avranno il compito di monitorare e vigilare in ordine al corretto funzionamento e svolgimento dei settori di rispettiva competenza, raccogliere segnalazione da parte degli iscritti alla Camera Penale Irpina. I nuovi Osservatorio potranno anche promuovere ed organizzare visite e colloqui con i responsabili degli uffici. Infine potranno promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla soluzione delle criticità che eventualmente verranno rilevate.

I componenti

Per l'Osservatorio Carceri sono stati individuati i responsabili, l'avvocato Luca Pellecchia e Noemi Gaita, per l'Osservatorio sull'Ufficio di Sorveglianza sono stati individuati i responsabili, gli avvocati Assia Iannaccone e Fortuna Alessandra Grimaldi e l'Osservatorio Dibattimento gli avvocati Fabio Tulimiero e la dottoressa Beatrice Capozzi. Un augurio di buon lavoro a tutti i Responsabili dei rispettivi osservatori appena nominati.