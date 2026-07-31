Avellino, la Camera Penale Irpina: istituiti tre nuovi Osservatori

Istituiti l'Osservatorio Carceri, Sorveglianza, Dibattimento con il compito di monitorare e vigilare

avellino la camera penale irpina istituiti tre nuovi osservatori
Avellino.  

di Paola Iandolo 

Presso la Camera Penale Irpina, presieduta dall'avvocato Gaetano Aufiero, sono stati istituiti tre osservatori. Precisamente, sono stati istituiti l’Osservatorio Carceri, Sorveglianza e Dibattimento.

Le finalità

I tre osservatori avranno il compito di monitorare e vigilare in ordine al corretto funzionamento e svolgimento dei settori di rispettiva competenza, raccogliere segnalazione da parte degli iscritti alla Camera Penale Irpina. I nuovi Osservatorio potranno anche promuovere ed organizzare visite e colloqui con i responsabili degli uffici. Infine potranno promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza ed alla soluzione delle criticità che eventualmente verranno rilevate. 

I componenti 

Per l'Osservatorio Carceri sono stati individuati i responsabili, l'avvocato Luca Pellecchia e Noemi Gaita, per l'Osservatorio sull'Ufficio di Sorveglianza sono stati individuati i responsabili, gli avvocati Assia Iannaccone e Fortuna Alessandra Grimaldi e l'Osservatorio Dibattimento gli avvocati Fabio Tulimiero e la dottoressa Beatrice Capozzi. Un augurio di buon lavoro a tutti i Responsabili dei rispettivi osservatori appena nominati.

Ultime Notizie