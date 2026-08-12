STACCA! City Blocks: il 14 agosto la vigilia di Ferragosto a Piazza Castello Musica, socialità e valorizzazione degli spazi urbani in alcuni dei luoghi simbolo della città...

Prosegue il percorso di STACCA! City Blocks, il progetto che porta musica, socialità e valorizzazione degli spazi urbani in alcuni dei luoghi più significativi della città di Avellino.

Il secondo appuntamento è in programma venerdì 14 agosto, dalle ore 19:00 all’1:00, in Piazza Castello, nel cuore della città, in occasione della vigilia di Ferragosto.

Una serata dedicata alla musica e ai giovani, con un’attenzione particolare alla valorizzazione delle realtà del territorio. Ad accompagnare il pubblico sarà infatti Irpinia Mood con il proprio food truck, insieme alla proposta di Birra Partenia.

La programmazione musicale vedrà protagonisti nel djset Antonio Pascal, Fabio Grillo e Domgreek.

Al centro del progetto rimane anche l’attenzione verso la cura e il rispetto degli spazi pubblici. Per questo appuntamento, STACCA! City Blocks rinnova la collaborazione con Legambiente e Pro Loco, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza nella fruizione degli spazi condivisi.

L’iniziativa nasce anche dall’esperienza del primo appuntamento di City Blocks, svoltosi al Parco Palatucci, dove la pulizia condivisa dell’area al termine dell’evento ha rappresentato un momento significativo di partecipazione e responsabilità collettiva.

Nel corso della serata saranno quindi messi a disposizione, oltre ai normali cestini per la raccolta dei rifiuti, anche alcuni posa-cicche realizzati da Legambiente e distribuiti gratuitamente. Gli appositi contenitori saranno destinati alla corretta raccolta dei mozziconi di sigaretta, contribuendo a mantenere pulita la piazza e a sensibilizzare il pubblico sul rispetto degli spazi urbani.

Il prossimo appuntamento sarà venerdì 21 agosto, al Basketball Court di Rione San Tommaso, con una special guest.