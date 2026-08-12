Samuele Ciambriello: "Devo darvi una brutta notizia" Può il carcere essere il primo orizzonte di vita di un nascituro?

"La giovane detenuta del Carcere di Lauro che quattro giorni fa ha partorito all'ospedale Moscati di Avellino,ieri sera,con la sua neonata Giulietta,è rientrata nel carcere!"

A darne notizia è il garante dei detenuti della regione Campania Samuele Ciambriello.

Può il carcere essere il primo orizzonte di vita di un nascituro? Figli cancellati,bambini senza colpe.Misure alternative, arresti domiciliari a casa o in case alloggio perchè no?

A Lauro oggi ci sono 16 donne (due incinte) e 15 bambini. In Italia 32 donne e 35 bambini.