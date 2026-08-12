Samuele Ciambriello: "Devo darvi una brutta notizia"

"La giovane detenuta del Carcere di Lauro che quattro giorni fa ha partorito all'ospedale Moscati di Avellino,ieri sera,con la sua neonata Giulietta,è rientrata nel carcere!"
A darne notizia è il garante dei detenuti della regione Campania Samuele Ciambriello.
Può il carcere essere il primo orizzonte di vita di un nascituro? Figli cancellati,bambini senza colpe.Misure alternative, arresti domiciliari a casa o in case alloggio perchè no?
A Lauro oggi ci sono 16 donne (due incinte) e 15 bambini. In Italia 32 donne e 35 bambini.