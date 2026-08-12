Gdf Avellino, il maggiore Mosca alla guida del nucleo economico finanziario Guardia di Finanza, ecco il nuovo comandante del nucleo di Avellino di Polizia Economico Finanziaria

Nella giornata di ieri si è insediato, al vertice del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza Avellino, il Magg. Giuseppe Mosca, 55 anni, arruolatosi nel Corpo nel 1990 e frequentatore dell’8° Corso Ruolo Speciale riservato ai militari del Corpo laureati. L’Ufficiale giunge ad Avellino proveniente dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Napoli, presso il quale ha prestato servizio per 7 anni quale Comandante della Sezione Diritti di Proprietà Intellettuali e Industriali e della Sezione Verifiche Complesse. In precedenza, ha ricoperto gli incarichi di Comandante della Tenenza Sala Consilina, di Comandante della Sezione Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Crotone e di Comandante del Gruppo Pistoia.

Consapevole del prestigioso quanto oneroso incarico affidatogli, il Magg. MOSCA ha assicurato il suo massimo impegno per corrispondere al meglio alle aspettative di legalità economico-finanziaria dei cittadini che vivono nel territorio della provincia irpina.

Il saluto del Colonnello

Il Colonnello t.SPEF Leonardo ERRE, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, ha dato il suo benvenuto al Magg. MOSCA, formulandogli i migliori auguri di buon lavoro e auspicando un percorso professionale alla sede di Avellino ricco di soddisfazioni.