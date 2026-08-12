Mamma Schiavona e la prevenzione del tumore al seno: verso la camminata rosa Stamane la consegna dell'Amos Partenio a Montevergine

Questa mattina Amos Partenio, l'Associazione che divulga la prevenzione del tumore al seno e di altre patologie, ha consegnato al Padre Abate e alla comunità benedettina la tradizionale t-shirt rosa.

Un gesto simbolico, che si ripete ogni anno, in vista della Cmminata Rosa, organizzata dal dottor Carlo Iannace, che si terrà domenica 20 settembre 2026 a Mercogliano. La marcia, idealmente, è già iniziata attraverso la consegna simbolica di magliette e gadget di rappresentanza alle istituzioni civili, militari e religiose. Stamane in vetta al Partenio la consegna della maglietta simbolo della lotta al tumore al seno all'Abate Guariglia. Un momento speciale per pregare per tutte le donne che lottano contro il cancro e sono pronte a promuovere la prevenzione. Il dottore Carlo Iannace tornerà a guidare l'emozionante marcia rosa, per ricodare come la prevenzione resti l'unica arma per vincere la malattia.