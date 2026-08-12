Maraio: "Irpinia e Sannio, destinazioni turistiche in Campania" Monito dell'assessore regionale dallo Sturno sport festival

Irpinia e Sannio, destinazioni turistiche in Campania. E' una scommessa che si può vincere. A ribadirlo nella prestigiosa vetrina dello Sturno sport festival è stato l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio.

"Due territori appetibili che devono studiare, inventare e lanciare anche un progetto di investimento turistico, che può diventare anche una leva strategica di questi territori interni straordinari. Non manca nulla. Si possono fare tutti i turismi possibili, enogastronomia, turismo religioso, del benessere, salute, ambiente.

Sturno dove ci troviamo, ha grandi potenzialità. E' una realtà stupenda. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione facendo aggregazione. I comuni devono parlare tra loro come stanno facendo. Bisogna ragionare non di singole realtà ma di aree vaste. Solo in questo modo credo si possa vincere la sfida di fare dell'Irpinia e del Sannio davvero i fiori all'occhiello della nuova proposta sul turismo in Campania".

E stasera si parlerà del futuro dell’Irpinia, tra sport, territorio e sviluppo nel corso di un incontro istituzionale moderato dal direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine Pierluigi Melillo.