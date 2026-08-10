Sturno: Il futuro dell'Irpinia, tra sport, territorio e sviluppo Il direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo intervista Fausto Picone e Nello Pizza

Il futuro dell'Irpinia, tra sport, territorio e sviluppo. Incontro istituzionale di stretta attualità a Sturno.

Sarà il giornalista Pierluigi Melillo, direttore di Otto Channel Tv e Ottopagine ad intervistare nell'ambito dello Sturno sport festival, il presidente della provincia di Avellino Fausto Picone e il sindaco di Avellino Nello Pizza. A fare gli onori di casa il sindaco di Sturno Vito Di Leo e il consigliere provinciale Franco Di Cecilia.

Un dialogo aperto al pubblico della durata di circa 30 minuti. L'appuntamento è alle 19.00 di mercoledì 12 agosto 2026.

Un confronto sui temi dello sviluppo del territorio, del ruolo dello sport come motore di crescita, delle politiche per i giovani e delle prospettive per la provincia di Avellino.

Siamo in un territorio strategico dell'Irpinia, nel cuore della Valle Ufita, alle prese con sfide future importanti, una fra tutte l'alta capacità Napoli-Bari, la nascente stazione Hirpinia ad Ariano e la piattaforma logistica, proprio in questi giorni al centro dello scontro politico tra la Lega e il Pd. Nei giorni scorsi la rassicurazione sull'opera da parte del presidente della regione Campania Roberto Fico:

"La piattaforma logistica si farà, sollecitato l'avvio di un tavolo tecnico con Rfi, per accelerare i progetti e sbloccare la spesa dei 130 milioni di euro già stanziati. Ogni polemica al momento appare fuori luogo". Foto tratta dalla pagina internet del comune di Sturno, Regione Campania.