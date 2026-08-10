Carenza di sangue negli ospedali in Campania: emergenza di ferragosto Autoemoteca in piazza ad Ariano Irpino, in supporto all'ospedale Moscati di Avellino

Carenza di sangue negli ospedali in Campania. E’ l’emergenza dell’estate a causa della riduzione delle scorte dovute alla partenza di molti donatori per le vacanza. Autoemoteca in piazza ad Ariano Irpino, in supporto all'ospedale Moscati di Avellino.

Dalle aree interne, da sempre terra di donatori di sangue un concreto aiuto all'azienda ospedaliera del capoluogo, grazie alla sensibilità della Dovos guidata da Antonio Giorgione in sinergia con l’associazione Il dono di Salerno.

Gli interventi chirurgici, richiedono ogni giorno disponibilità di sangue. Da qui l'appello alla solidarietà in questa settimana rovente di ferragosto.

Le indicazioni per donare direttamente ad Avellino:

Basta recarsi al Simt, servizio immunotrasfusionale che si trova presso la città ospedaliera, al piano terra, settore b. Aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 12:30. È possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 366.5894971, indicando la propria disponibilità. Sarà poi il personale del Simt a ricontattare il donatore per concordare un appuntamento e fornire tutte le informazioni necessarie.