Varchi, parcheggi, aree speciali: Concertone di Ferragosto, Avellino è pronta Domani previste 20mila persone in città per BigMama e i The Kolors

Il Comune di Avellino comunica le misure straordinarie per il concerto previsto domenica 16 agosto in piazza Libertà, nell’ambito della rassegna estiva "Avellino Estate in Città". In vista dell’evento, sono state diffuse le indicazioni su parcheggi, accessibilità e servizi igienici destinate ai partecipanti.

Area riservata e servizi igienici per persone con disabilità

Per le persone con disabilità è stata predisposta un'area riservata in piazza Libertà, raggiungibile attraverso l’ingresso di piazza Garibaldi, noto ai residenti come Palazzotto. Nella stessa zona sono stati collocati servizi igienici dedicati e posizionati in prossimità dello spazio riservato.

Bagni pubblici per il pubblico

I bagni pubblici destinati al resto del pubblico saranno invece situati nei pressi dell’ingresso su via Francesco de Sanctis.

Parcheggi disponibili nelle vicinanze di piazza Libertà

Sul fronte parcheggi, l’organizzazione indica tre aree nelle immediate vicinanze della piazza: piazza Kennedy, il campetto di Santa Rita e il parcheggio Vivendi, all’altezza dell’ex Mercatone.

Tre varchi di accesso attivi per la serata

Per l’accesso alla piazza durante il concerto saranno attivi tre varchi: il primo in piazza Garibaldi, lato Palazzotto; il secondo in piazza Libertà, sul versante di via Francesco de Sanctis; il terzo su corso Vittorio Emanuele, all’incrocio con via Matteotti e via Mancini. Tre ingressi, un’area dedicata, due punti bagno. La macchina organizzativa della serata è tutta qui.