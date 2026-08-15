Montefredane: storie e inclusione a fumetti Il 21 agosto la mostra dei ragazzi del progetto Sai Msna

Tre mesi per imparare un nuovo linguaggio, raccontarsi e dare spazio alla creatività. Si conclude con una mostra aperta al pubblico il laboratorio di fumetti realizzato nell’ambito del progetto Sai Msna del comune di Montefredane, che durante il periodo estivo ha coinvolto i giovani beneficiari in un percorso educativo e creativo.

Nel corso degli incontri i ragazzi hanno conosciuto il linguaggio del fumetto e i suoi elementi fondamentali, vignette, balloon, personaggi e onomatopee, per poi sperimentarlo direttamente attraverso schede operative, matite, pennarelli e colori. Incontro dopo incontro hanno così dato vita a personaggi e storie attraverso le quali poter esprimere liberamente idee, emozioni e qualcosa di sé.

Il laboratorio è diventato in questo modo anche uno strumento educativo: attraverso il disegno e la costruzione delle storie è stato possibile lavorare contemporaneamente sulla creatività, sulla manualità, sull'espressione personale e sull'utilizzo della lingua italiana, favorendo relazione e partecipazione.

A fare da filo conduttore al percorso è stata Amy, la volpe mascotte del laboratorio, il cui nome richiama la parola “amicizia”. Proprio Amy è diventata protagonista delle vignette finali realizzate dai ragazzi per raccontare, attraverso il fumetto, una storia dedicata all’inclusione e all’incontro con l’altro.

Il percorso si concluderà venerdì 21 agosto 2026, alle ore 17.00, presso la Biblioteca Comunale di Montefredane, con la Mostra del Laboratorio di Fumetti.

Saranno gli stessi ragazzi ad allestire gli spazi e a presentare i lavori realizzati durante questi mesi, diventando protagonisti anche del momento conclusivo dell’esperienza.

Al termine dell’iniziativa saranno consegnati ai partecipanti gli attestati di partecipazione, quale riconoscimento dell’impegno, della costanza e della creatività dimostrati durante l’intero percorso.

Un piccolo viaggio fatto di matite, colori, parole e storie, nel quale il fumetto è diventato uno strumento per conoscersi, comunicare e imparare che l’inclusione può cominciare anche da una storia disegnata insieme.