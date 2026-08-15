Mimma Giuliani omaggia i bambini Saharawi: cena solidale a Grottaminarda Un bel gesto di generosità, vicinanza e inclusione rivolto ai piccoli ospiti e accompagnatori

Una cena solidale quella offerta dalla consigliera comunale con delega ai servizi sociali e vice presidente della Lega irpina Mimma Giuliani a titolo personale per gli undici bambini Saharawi, i loro accompagnatori e la pubblica assistenza Vita. Il bel gesto di generosità e vicinanza ai piccoli ospiti giunti come ogni anno da una terra difficile e desertica che ha avuto come location la struttura del Vecchio Frantoio a Grottaminarda di Leonardo Ciasullo. Ecco il momento della torta. Cicca qui.

Giuliani ha omaggiato i bambini anche di piccoli giochi ricevendo un disegno con il suo nome in segno di gratitudine. Presenti alla cena volontari e direttivo dell'associazione Vita, Lucia Scrima, presidente club la tartaruga, ex amministratori comunali arianesi come Luciano Leone e Daniele Tiso, oltre a Franco Rauseo e Maria Sabina Galasso della Lega.

Tante le iniziative che stanno vedendo protagonisti i bambini. Svago nella piscina La Tartaruga, degustazioni, visite mediche, analisi di controllo, fondamentali per il loro percorso, shopping

Ogni gesto, ogni sorriso e ogni mano tesa rendono questa esperienza ancora più speciale. "Grazie a tutti coloro che stanno contribuendo a regalare ai nostri bambini giorni indimenticabili".

"Una serata - afferma Mimma Giuliani - in cui abbiamo messo da parte le appartenenze politiche. Desidero ringraziare Guglielmo Ventre, Giovanni La Vita, Agnese per la sua opera meticolosa e tutti i volontari Vita che ogni giorno si prodigano al fianco di persone in difficoltà e meno fortunate".