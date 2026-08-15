Ariano: senso unico in via Castello ma che fatica svoltare su via Guardia/VIDEO Ad impedire la manovra, l'ormai cronica sosta selvaggia davanti alla chiesa di Sant'Agostino

Scelta intelligente e molto apprezzata quella di istituire il senso unico di marcia, lungo via Castello ad Ariano Irpino, per consentire una passeggiata tranquilla e sicura, soprattutto alle mamme con passeggini ma il problema resta e lo abbiamo documentato ieri sera.

Parliamo della sosta selvaggia, all'ingresso di via tribunali, piazza ferrara per intenderci, davanti alla chiesa di Sant'Agostino, che impedisce la manovra verso via Umberto I, zona Guardia.

Ce ne siamo occupati più volte. Ma nulla. C'è chi parcheggia con la scusa di andare in farmacia, per poi sparire, fregandosene totalmente delle conseguenze che arreca quell'auto parcheggiata di traverso. Un problema che non si riesce a risolvere in nessun modo.

E come se non bastasse ieri sera non è stato rispettato da tutti, neppure il senso unico istituito.

"Il cartello - afferma Maurizio Clericuzio - da solo difficilmente risolve il problema se non ci sono controlli e sanzioni. La questione, quindi, non è soltanto installare il divieto d’accesso, ma garantire una presenza effettiva della polizia locale nel centro storico, almeno nelle fasce orarie più critiche. Solo così il divieto può essere realmente rispettato e non rimanere una semplice indicazione sulla carta".