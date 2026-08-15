"Stacca! City Blocks": giovani protagonisti in Piazza Castello Con Pro Loco Avellino, Legambiente e After Plastic seconda tappa nel segno della sostenibilità

Ieri sera, in Piazza Castello ad Avellino, secondo appuntamento con "Stacca! City Blocks", il progetto che porta musica, socialità e valorizzazione degli spazi urbani nel capoluogo irpino. Dal primo evento a Parco Palatucci passando per Piazza Castello e con l'ultima tappa in programma venerdì 21 al Basketball Court di San Tommaso, anche con una special guest. Grande risposta di pubblico con mille persone che hanno preso parte all'iniziativa.

"Puntiamo ai giovani, ma soprattutto all'aggregazione"

"Il nostro progetto nasce quattro anni fa, quando dopo il covid abbiamo sentito l'esigenza di creare qualcosa di diverso per una fascia giovane di pubblico. Ci rivolgiamo agli under 30 e il progetto coinvolge professionisti locali che sono impegnati in tanti settori e con il passare del tempo stiamo coinvolgendo anche tante associazioni e organizzazioni che si occupano di temi molto importanti come la sostenibilità, del sostegno a persone in difficoltà e con Legambiente la Pro Loco Avellino portiamo avanti iniziative per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente": ha affermato Raffaele Pisano, creatore e organizzatore di Stacca! City Blocks.

"È decisivo far conoscere il territorio"

"Siamo qui con il gruppo di Stacca! nella realizzazione di questi tre eventi all'interno del Ferragosto Avellinese. Ci occupiamo di tutte le fasce d'età per garantire necessità e stimoli a tutti. Chiaramente guardiamo ai giovani e l'obiettivo è farli rimanere facendo conoscere il territorio con visite guidate, ma anche con l'intrattenimento come in questo caso. In questo evento con Legambiente abbiamo anche inserito l'omaggio di un posa-cicche, destinato ai fumatori, un'idea comune con After Plastic": ha sottolineato Mauro Napolitano, presidente della Pro Loco Avellino.