Avellino, Izzo: "Non siamo stati la squadra che siamo davvero" Il difensore: "Testa al campionato, li dobbiamo dimostrare chi siamo"

"Stasera male, non siamo stati la squadra che siamo davvero": così si è espresso Armando Izzo sui canali ufficiali social dopo la sconfitta rimediata dall'Avellino a Monza (3-0 e lupi eliminati dalla Coppa Italia nei trentaduesimi di finale). Il difensore partenopeo tornava da grande ex in Brianza, non ha nascosto il disappunto per la prova opaca dei biancoverdi per quanto ci sia la differenza di categoria verso il via del prossimo campionato, ormai alle porte e guarda proprio all'esordio in Serie B, in programma sabato (ore 21) contro l'Arezzo al "Partenio-Lombardi".

"Ora pensiamo al campionato"

"La Coppa Italia è andata così, ma ora pensiamo al campionato perché lì dobbiamo dimostrare chi siamo e far vedere il nostro vero valore. Testa al campionato": ha aggiunto Izzo. Prima l'Arezzo, poi il Vicenza: l'Avellino vivrà le prime due giornate di campionato al "Partenio-Lombardi" e ospiterà due squadre neopromosse.