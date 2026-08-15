San Nicola Baronia: postamat fuori uso e niente posti a sedere nell'ufficio Lamentata una grave situazione di disagio nel piccolo comune della Baronia

E' considerato uno dei migliori uffici in termini di produttività, per i servizi che svolge e il territorio strategico ma di fatto risulta essere in una condizione di disagio davvero estremo.

Parliamo dell'ufficio postale di San Nicola Baronia in Irpinia. E' da qui che ci contatta un utente, per la segnalazione del giorno.

"Partiamo dai collegamenti, l'ufficio non gode della fibra ma siamo ancora all'era dell'analogico. Un'assurdità che causa disagi enormi. E' aperto tre giorni a settimana da 3-4 anni. All'interno della nuova struttura non ci sono posti a sedere. Per un paese come il nostro fatto prevalentemente di persone anziane è un disagio enorme. In questi giorni di caldo estremo, ore di fila in piedi non credo sia una bella cosa. E come se non bastasse da oltre un mese lo sportello postamat è in tilt. Chi lavora all'interno fa più del dovuto in questa situazione di emergenza. A chi ci dobbiamo rivolgere per risolvere questa problematica?