Concertone, i The Kolors infiammano Avellino e BigMama si commuove sul palco BigMama non trattiene le lacrime di commozione quando sale sul palco della sua Avellino

Piazza Libertà canta, balla e si accende nella notte del post Ferragosto per un Concertone che ha portato nel cuore della città migliaia di persone. The Kolors, BigMama, O’ Tsunami, Frada e Joseph i protagonisti di oltre due ore di musica nel cuore della città.

I The Kolors, i successi e i cori

A chiudere la serata sono stati i The Kolors, accolti dall’entusiasmo di una piazza pronta a cantare dall’inizio alla fine. Stash e la sua band hanno inanellato una serie di successi diventati ormai tormentoni, da “Tu con chi fai l’amore” a “Italodisco”, fino a “Rolling Stones”, trasformando piazza Libertà in un grande coro a cielo aperto.

Stash e il cameo musicale

La band capitanata da Stash ha messo in campo tutto il proprio repertorio e, in aggiunta, anche una piccola chicca: l'assolo di David Gilmour dei Pink Floyd in “Comfortably Numb”. Stash lo ha ribadito più volte: la leggendaria band inglese rappresenta il loro modello.

BigMama si è commossa nella sua Avellino

Ma uno dei momenti più emozionanti della notte è arrivato poco prima con BigMama. Marianna Mammone, originaria di San Michele di Serino, è salita per la prima volta sul grande palco della sua città e non è riuscita a trattenere le lacrime davanti all’abbraccio del pubblico. Un’emozione forte per l’artista irpina, tornata nella sua terra dopo essersi imposta sui principali palcoscenici italiani. Accompagnata dalle Mama’s, ha proposto alcuni dei suoi brani più conosciuti, tra cui “La rabbia non ti basta”, “Ma che hit” e “Mezzo rotto”. Poi il messaggio rivolto soprattutto ai più giovani: “Credere nei propri sogni salva“.

Circa 7mila persone in centro

L'assessore Luca Cipriano, che aveva seguito da vicino l'organizzazione dell'evento, alla vigilia aveva parlato di un pubblico atteso da tutta la Campania. Stima definitiva: circa 7mila presenze in centro. Le strade laterali intasate. I bar aperti oltre l'orario consentito, prezzi lievitati oltre il dovuto.