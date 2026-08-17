Le malattie non vanno in ferie: il manager Perito a Ferragosto in corsia Avellino, il saluto del direttore generale nei reparti nel giorno di Ferragosto

«Ho voluto trascorrere la mattinata di Ferragosto alla Città ospedaliera per portare personalmente il mio saluto e l’augurio di una giornata serena a tutti i professionisti che, anche nei giorni di festa, continuano a garantire assistenza e continuità delle cure. È un impegno che non conosce pause e credo sia importante far sentire loro la vicinanza e il ringraziamento della Direzione. Ma ho voluto anche incontrare e salutare chi questo Ferragosto è costretto a trascorrerlo in ospedale per motivi di salute, con un pensiero particolare alle persone più fragili e ai loro familiari».

Il direttore tra i reparti nel giorno di festa

Così il Direttore generale Geramano Perito, che sabato mattina è stato tra le corsie a stringere mani e ad ascoltare. Dal Pronto soccorso - dove la situazione si presentava abbastanza tranquilla -, alla sala d’attesa dei familiari - occasione anche per sentire direttamente racconti, impressioni e parole degli utenti-, fino alla Geriatria, tra le stanze di un reparto con tutti i posti letto disponibili per gli anziani occupati.

Una mattinata vissuta in ospedale, accanto a chi continua a garantire l’assistenza anche in un giorno di festa e a chi, per motivi di salute, lo trascorre lontano da casa e dai propri affetti.

Da qui, dalla Città ospedaliera, parte un augurio all’intera comunità di serenità, salute e giorni più lievi". Conclude Perito.

