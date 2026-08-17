Le malattie non vanno in ferie: il manager Perito a Ferragosto in corsia

«Ho voluto trascorrere la mattinata di Ferragosto alla Città ospedaliera per portare personalmente il mio saluto e l’augurio di una giornata serena a tutti i professionisti che, anche nei giorni di festa, continuano a garantire assistenza e continuità delle cure. È un impegno che non conosce pause e credo sia importante far sentire loro la vicinanza e il ringraziamento della Direzione. Ma ho voluto anche incontrare e salutare chi questo Ferragosto è costretto a trascorrerlo in ospedale per motivi di salute, con un pensiero particolare alle persone più fragili e ai loro familiari».
Il direttore tra i reparti nel giorno di festa
Così il Direttore generale Geramano Perito, che sabato mattina è stato tra le corsie a stringere mani e ad ascoltare. Dal Pronto soccorso - dove la situazione si presentava abbastanza tranquilla -, alla sala d’attesa dei familiari - occasione anche per sentire direttamente racconti, impressioni e parole degli utenti-, fino alla Geriatria, tra le stanze di un reparto con tutti i posti letto disponibili per gli anziani occupati.
Una mattinata vissuta in ospedale, accanto a chi continua a garantire l’assistenza anche in un giorno di festa e a chi, per motivi di salute, lo trascorre lontano da casa e dai propri affetti.
Da qui, dalla Città ospedaliera, parte un augurio all’intera comunità di serenità, salute e giorni più lievi". Conclude Perito.