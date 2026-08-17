Oltre 20mila presenze al Concertone, Pizza e Cipriano: "Città viva e bellissima" "Uno dei concerti più partecipati degli ultimi anni. Questa è la Avellino che ci piace"

"Una città viva e bellissima. Una serata di grande successo, con una affluenza di pubblico molto importante, probabilmente uno dei concerti più partecipati degli ultimi anni. Questa è la Avellino che ci piace e che vogliamo regalare ai nostri cittadini": ecco il commento da parte del sindaco di Avellino, Nello Pizza, e dell'assessore alla Cultura, Luca Cipriano, dopo il concertone.

"Risvegliate curiosità e passione"

"Ringraziamo tutta la macchina amministrativa e organizzativa che ha permesso la realizzazione di un evento davvero unico: la Questura, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, la Polizia municipale, le Associazioni di volontariato. Tutti impegnati con passione per la buona riuscita dell’evento. Il nostro programma estivo piace e richiama ogni giorno in città pubblici diversi, appassionati, che apprezzano una proposta culturale ampia e variegata. Con oltre un mese e mezzo di eventi abbiamo risvegliato curiosità e passione per una città che merita davvero tanta cura e attenzione. Siamo solo all’inizio del nostro percorso".

Il comunicato

"Da Big Mama ai The Kolors, passando per O’ Tsunami, Frada e Joseph: il concerto del 16 agosto ha regalato ad Avellino un’edizione da record. Oltre 20mila le persone che sono arrivate in città, hanno assistito al concerto e hanno riempito ogni angolo del centro, dal Corso fino al Centro storico. Grande soddisfazione per un evento che ha rispettato tutte le aspettative, con due ore e mezza di musica, canzoni, divertimento. Cinque gli artisti sul palco, 4 di origine irpine, per un concerto che ha saputo valorizzare il talento di artisti emergenti accanto alla consolidata notorietà di grandi nomi della musica leggera italiana".