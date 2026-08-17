"Ad Avellino il live più bello della mia vita, credere nei propri sogni salva" BugMama sui social: Ieri sera si è chiuso un cerchio

In un post una carrellata di foto e il racconto delle emozioni, fortissime, vissute nel live dei suoi sogni e nella sua città. BigMama a cuore aperto racconta le emozioni vissute sul palco del concertone di Ferragosto ad Avellino.

Un live da sogno a casa mia

"Sto scrivendo questo post piangendo. È stato il live più bello della mia vita, a casa mia. È tra le strade di Avellino che tutto è iniziato 10 anni fa: dalle prime barre ai primi concerti. Cantare davanti alla mia città è stata l’emozione più forte che io abbia mai provato. Non dimenticherò mai le urla, le voci e tutte le persone che erano lì con me - racconta -. Mi è tornata in mente quella ragazzina che girava per il corso di Avellino con le cuffie nelle orecchie, pensando solo alle sue canzoni, immaginando chissà quante volte di poterle cantare davvero davanti a qualcuno.

Io ieri ragazzina, oggi cantante

Quella ragazzina ieri ha cantato davanti a tutta la sua città, a squarciagola.

E la sua città ha cantato insieme a lei. Non so se riuscirò mai a spiegare quello che ho provato. So solo che ieri si è chiuso un cerchio enorme della mia vita e, nello stesso momento, se ne è aperto uno nuovo. Non vedo l’ora di rivedervi. Grazie Avellino per avermi cresciuta, per avermi vista partire e per avermi fatta tornare così. Questa notte me la porterò dentro per sempre.Credere nei propri sogni salva. La vostra Marianna".