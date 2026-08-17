Maltempo, crolli a Corso Europa: alberi e rami sulle auto Il sopralluogo dell'assessore Iacovacci

Il violento temporale che oggi ha colpito Avellino, in pochi minuti, ha provocato diversi disagi e la caduta di alcuni piccoli alberi lungo le strade cittadine.

Il sopralluogo di Iacovacci

"Durante il sopralluogo che ho effettuato mentre il maltempo era ancora in corso, mi sono trovato lungo Corso Europa, nei pressi della Villa Comunale, dove un albero era appena caduto coinvolgendo anche l’auto utilizzata da due operatori dell’informazione locale - spiega Iacovacci-. Con me si è trovato anche il Consigliere Comunale Francesco Iandolo . Insieme ci siamo immediatamente fermati per prestare soccorso e ci siamo adoperati per liberare la vettura e consentire la messa in sicurezza dell’area, in attesa dell’arrivo degli organi preposti.

I controlli

Subito dopo ho proseguito il sopralluogo in altre zone della città, per verificare personalmente eventuali ulteriori criticità e garantire la massima attenzione e tempestività negli interventi.

Verifiche in città

In situazioni come queste, al di là dei ruoli e delle responsabilità, la priorità è una sola: esserci, aiutare e lavorare per la sicurezza dei cittadini.

Gli aiuti

Un ringraziamento va al Consigliere Iandolo , Ing. Giuseppe Valentino e a tutti coloro che, anche durante l’emergenza, sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e normalità.