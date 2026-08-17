I The Kolors omaggiano Avellino: Grazie per tutto l'amore di ieri sera Stash e la sua band pubblicano un video del Concertone in piazza Libertà e ringraziamo il pubblico

In una storia social apparsa sulla pagina ufficiale de The Kolors sono apparsi i momenti clou di un concerto che ha travolto artisti e pubblico. I The Kolors omaggiano e salutano Avellino con storie e foto sui social del concertone di ieri sera in piazza Libertà. "Grazie Avellino per tutto l'amore ..ieri sera un pubblico straordinario che ha cantato tutte le nostre canzoni, dalla prima all'ultima" . Si legge nella storia social che mostra i momenti più travolgenti del concerto.