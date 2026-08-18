"Tumore al seno in forme aggressive e in donne giovani: non ignorate i segnali" Il primario della Breast Unit Carlo Iannace: sempre più casi di donne giovanissime confermano i dati

Tumori molto aggressivi in ragazze molto giovani, è l'allarme lanciato da Carlo Iannace, responsabile della breast unit del Moscati di Avellino. Il monito: “La prevenzione salva la vita”. E intanto si attende la marcia rosa, la camminata di settembre che mette insieme il mondo ampio del volontariato in rosa, che porta in tutta la Campania screening e controlli.

Controllate il vostro seno, fate screening

"Sono sempre più numerosi i casi di tumori in donne giovani - spiega Carlo Iannace -. Si manifestano in forme particolarmente aggressive, quindi continuo a ripetere a tutte le donne, giovani emeno giovani, di affrontare con serietà e costanza i controlli, di rivolgersi subito agli specialisti di riferimento se si notano cambiamenti o campanelli d'allarme rispetto al proprio seno. I dati sono allarmanti e lasciano amarezza. Le donne giovani sottovalutano i sintomi, invece serve attenzione e cura nello studiare eventuali cambiamenti".

Gli esperti: rivedere l'età di accesso alla mammografia

Gli esperti propongono di rivedere l’età di accesso alla mammografia e, soprattutto, di introdurre criteri basati sul rischio individuale fin da età più giovani. Contano familiarità, genetica e altri fattori predisponenti; servono più attenzione ai segnali da non ignorare (cambiamenti del seno, noduli sospetti) e valutazioni anticipate nei profili ad alto rischio."Solo le diagnosi precoci possono salvare vite - spiega l'esperto -".

La camminata rosa

"Vi aspettiamo il 20 settembre per la dodicesima edizione della Camminata Rosa - spiega Iannace -. Sarà una edizione speciale e piena di emozioni e sorprese. Trasferiremo messaggi importanti. Ricorderemo chi ha perso la sua battaglia e chi sta combattendo. Ricorderemo insieme che solo la prevenzione può salvare. "