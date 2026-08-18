Avellino, la vice sindaca D'Aliasi: "Con FerMenti il primo evento plastic free" "Sarà un'iniziativa pilota rispetto a un'idea che già avevamo per la città"

Nella sala stampa del Comune di Avellino, alla presenza della vice sindaca Anna D'Aliasi, dell'assessore alla Cultura Luca Cipriano e dell'assessore agli Affari Generali Elvira Matarazzo, è stato presentato il programma di FerMenti, Festival della Birra Artigianale, manifestazione promossa dall'associazione NODI e patrocinata dall'Ente di Piazza del Popolo, in programma da giovedì a sabato in Piazza della Libertà e sarà il primo evento plastic free, come sottolineato da D'Aliasi: "Ci è stata prospettata una manifestazione plastic free e, di fatto, si è legata a un'idea e a un regolamento che già avevamo definito per la città. Nei fatti diventa un'iniziativa pilota rispetto a quello che vogliamo realizzare per la città. Osserveremo la risposta dei cittadini e come verranno gestiti i materiali. Sarà tutto completamente compostabile. Dai dati che avremo modificheremo il regolamento che abbiamo già predisposto e che siamo pronti a portare all'attenzione dell'amministrazione".

"Diminuire l'indifferenziato, si può avere una TARI più bassa"

"L'obiettivo di abbassare la TARI? Partiremo innanzitutto dall'invito ai cittadini di scaricare l'applicazione gratuita Junker, che permette di sapere esattamente dove deve essere conferito ogni materiale che utilizziamo quotidianamente. Ci saranno poi una serie di attività anche grazie a Comieco. C'è stato un incontro con Grande e Comieco e stiamo lavorando a una serie di iniziative che porteranno il cittadino ad avere una percezione sempre più ampia di come effettuare correttamente la raccolta differenziata. Il nostro compito è diminuire l'indifferenziato e i costi facendo in modo che il cittadino possa avere una TARI più bassa".

"Tutto ciò che può generare fermento in città"

"FerMenti nasce all’interno di un progetto più ampio dell’Associazione NODI, con l’obiettivo di creare nuove opportunità di incontro, confronto e collaborazione. - ha affermato Pasquale Boschetto, presidente dell’associazione NODI - Abbiamo scelto la birra artigianale come punto di partenza, ma il nostro obiettivo è raccontare tutto ciò che può generare fermento in una comunità. Imprese, giovani, cultura, ricerca, sostenibilità e innovazione sono parti dello stesso racconto. Vogliamo valorizzare le energie che già esistono in Irpinia e metterle in connessione".