Mimmo saluta Avellino, il senzatetto gentile lascia la città dopo 28 anni Dopo 28 anni Mimmo inizierà un cammino spirituale a San Giovanni Rotondo

Dopo ventotto anni, Mimmo il clochard se ne va, lascia Avellino, il Corso Vittorio Emanuele, dove per quasi trenta anni è stato presenza costante e gentile. Mimmo ha settantasette anni, un volto familiare per chi attraversa le vie del centro, e ieri ha lasciato Avellino per trasferirsi a San Giovanni Rotondo, dove cercherà nuovi orizzonti spirituali.

La fede, la storia di Mimmo

Originario di Messina, Mimmo decise di cambiare vita quasi trent'anni fa dopo una apparizione. Lo ha raccontato il clochard gentile, sempre pronto a raccontarsi per spiegare il senso della sua scelta di vivere senza un tetto. La fede è sempre stata la grande forza di Mimmo. Affezionatissimo fedele del Santuario della Madonna del Rosario, Mimmo inizierà un nuovo cammino spirituale a San Giovanni Rotondo .

La presenza silenziosa

La sua presenza discreta, mai invadente, ha segnato la quotidianità di residenti e commercianti, diventando per molti un punto di riferimento silenzioso.

L’addio alla città e il saluto della comunità

Per tanti è stato semplicemente “Mimmo, il clochard”. Per Avellino, invece, è stato molto di più: un simbolo di garbo, rispetto, dignità e umanità. Una presenza discreta, diventata nel tempo parte del paesaggio del cuore della nostra città.