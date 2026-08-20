Morte Sergio Tia, urla nella notte e sangue in casa: ora si indaga per omicidio In piedi anche l'ipotesi dell'incidente domestico, mentre quella del malore non ha trovato riscontro

Si procede per omicidio commesso da ignoti per far luce sulla morte del 44enne Sergio Tia. Questo il titolo di reato con il quale è stato aperto un fascicolo d'inchiesta dalla procura di Avellino - guidata dal procuratore facente funzione Francesco Raffaele - dopo i primi esiti dell'autopsia e i rilievi effettuati per ben tre volte nell'appartamento di Sergio Tia, di origine napoletana, ma da tempo residente nel capoluogo irpino.

La pista dell’omicidio

L’ipotesi dell’omicidio è attualmente quella maggiormente seguita dagli inquirenti. L’autopsia, infatti, non avrebbe confermato l’ipotesi iniziale di un malore. Intanto, gli agenti della Polizia Scientifica sono tornati per ben tre volte nell’appartamento di Viale Italia, nel centro di Avellino, dove nella tarda mattinata del 6 agosto Sergio Tia è stato trovato privo di vita, riverso a terra in una pozza di sangue.

All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti un tavolino rovesciato e diversi suppellettili andati in frantumi, elementi che potrebbero essere compatibili con una colluttazione o con una caduta, ma che dovranno essere valutati dagli investigatori.

Al momento, infatti, non viene esclusa neppure l’ipotesi di un incidente domestico. Un elemento al vaglio degli inquirenti è rappresentato dalla porta d’ingresso dell’abitazione, trovata chiusa a chiave dall’interno.

Le testimonianze dei vicini

A fornire ulteriori elementi alle indagini sono anche le testimonianze raccolte tra i vicini di casa. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito, nella notte tra il 5 e il 6 agosto, urla, lamenti e rumori provenire dall’appartamento di Tia.

Il 44enne, in quel momento, si trovava solo in casa: i familiari erano infatti partiti per le vacanze.

Saranno ora gli ulteriori accertamenti, compresi quelli eseguiti all’interno dell’abitazione, a contribuire a ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento del corpo. Nei prossimi giorni sono attesi i primi risultati degli esami effettuati dalla Polizia Scientifica, che potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire la dinamica della morte e stabilire se si sia trattato di un omicidio, di un incidente o di un’altra eventualità.