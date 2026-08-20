Incidente sulla Bonatti, muore il 53enne di Monteforte ricoverato al Moscati Nicola Landi lascia la moglie e due figli. L’ultimo saluto sarà celebrato domani alle ore 16

Purtroppo non ce l’ha fatta Nicola Landi, il 53enne di Monteforte Irpino ricoverato in terapia intensiva al Moscati di Avellino, in seguito a un incidente stradale che si è verificato martedì mattina sulla strada Bonatti.

L’uomo aveva riportato gravi traumi in più parti del corpo ed era stato trasportato d’urgenza dagli operatori del 118 all’ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino, dove era stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario e ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Nonostante l’impegno dei medici e gli interventi messi in campo per tentare di salvargli la vita, nelle ultime ore il suo quadro clinico si è progressivamente aggravato fino al tragico epilogo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo sconcerto e dolore nelle comunità di Monteforte Irpino e Avellino, dove in molti si sono stretti attorno alla famiglia in questo momento di grande sofferenza.

Il 53enne lascia la moglie e due figli. L’ultimo saluto sarà celebrato domani alle ore 16 presso la Chiesa di San Nicola di Bari, a Monteforte Irpino, dove parenti, amici e conoscenti potranno riunirsi per rendergli omaggio.