Allerta meteo per le prossime 24 ore: attenti a fulmini e grandinate in Irpinia Maltempo: in Campania allerta gialla per temporali dalle 14

La Protezione civile della Campania ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo valida dalle ore 14 di oggi, venerdì 21 agosto, fino alle 14 di domani, sabato 22 agosto.L'allerta sarà in vigore sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 5 (Tusciano e Alto Sele). Nelle zone interessate si prevedono isolati rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità.

I fenomeni temporaleschi potranno essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione anche in Irpinia e nelle zone interne in generale. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un rischio idrogeologico con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali con possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, possibili cadute di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

La Protezione civile della Campania raccomanda "alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile".