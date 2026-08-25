Mike Taurasi: eletto coordinatore regionale del polo nazionale droni in Umbria L’imprenditore irpino guiderà lo sviluppo della rete territoriale

Il polo nazionale droni affida a Mike Taurasi la direzione regionale in Umbria. Imprenditore e manager di origine campana e irpina, Taurasi porta nel nuovo incarico una consolidata esperienza nel mondo dell’industria, dell’innovazione tecnologica e della formazione.

"È una responsabilità che accolgo con grande entusiasmo e con la consapevolezza delle opportunità che un territorio come l’Umbria può offrire - dichiara Mike Taurasi -. Il mio impegno sarà quello di costruire connessioni concrete tra imprese, ricerca, formazione e istituzioni, valorizzando le competenze presenti sul territorio e mettendole in relazione con la rete nazionale del Polo.

Droni, aerospazio, robotica, tecnologie dual use e digitalizzazione sono settori nei quali possiamo creare nuove progettualità e contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese".

La nomina rientra nel percorso di rafforzamento della rete territoriale del polo e punta a creare in Umbria un punto di riferimento capace di mettere in relazione imprese, professionisti, ricerca, formazione e istituzioni, favorendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo.

Nel suo nuovo ruolo, Taurasi sarà chiamato a rappresentare e sviluppare il progetto del Polo sul territorio umbro, valorizzando le competenze regionali e costruendo connessioni con la rete nazionale. Particolare attenzione sarà rivolta ai settori dei droni e sistemi autonomi, aerospazio, robotica, sicurezza, tecnologie dual use e digitalizzazione.

L’obiettivo sarà trasformare il coordinamento territoriale in un vero strumento operativo, capace di intercettare le esigenze delle imprese, favorire il trasferimento di competenze e tecnologia e promuovere progetti e partnership tra mondo produttivo, ricerca e istituzioni.