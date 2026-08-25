Mike Taurasi: eletto coordinatore regionale del polo nazionale droni in Umbria

L’imprenditore irpino guiderà lo sviluppo della rete territoriale

mike taurasi eletto coordinatore regionale del polo nazionale droni in umbria

L’imprenditore irpino guiderà lo sviluppo della rete territoriale del Polo: "Metteremo a sistema competenze, imprese e ricerca per trasformare l’innovazione in nuove opportunità di sviluppo"

Avellino.  

Il polo nazionale droni affida a Mike Taurasi la direzione regionale in Umbria. Imprenditore e manager di origine campana e irpina, Taurasi porta nel nuovo incarico una consolidata esperienza nel mondo dell’industria, dell’innovazione tecnologica e della formazione.

"È una responsabilità che accolgo con grande entusiasmo e con la consapevolezza delle opportunità che un territorio come l’Umbria può offrire - dichiara Mike Taurasi -. Il mio impegno sarà quello di costruire connessioni concrete tra imprese, ricerca, formazione e istituzioni, valorizzando le competenze presenti sul territorio e mettendole in relazione con la rete nazionale del Polo.

Droni, aerospazio, robotica, tecnologie dual use e digitalizzazione sono settori nei quali possiamo creare nuove progettualità e contribuire alla crescita e alla competitività delle imprese".

La nomina rientra nel percorso di rafforzamento della rete territoriale del polo e punta a creare in Umbria un punto di riferimento capace di mettere in relazione imprese, professionisti, ricerca, formazione e istituzioni, favorendo nuove opportunità di collaborazione e sviluppo.

Nel suo nuovo ruolo, Taurasi sarà chiamato a rappresentare e sviluppare il progetto del Polo sul territorio umbro, valorizzando le competenze regionali e costruendo connessioni con la rete nazionale. Particolare attenzione sarà rivolta ai settori dei droni e sistemi autonomi, aerospazio, robotica, sicurezza, tecnologie dual use e digitalizzazione.

L’obiettivo sarà trasformare il coordinamento territoriale in un vero strumento operativo, capace di intercettare le esigenze delle imprese, favorire il trasferimento di competenze e tecnologia e promuovere progetti e partnership tra mondo produttivo, ricerca e istituzioni.

 

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